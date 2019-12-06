Россия немного увеличит добычу нефти в сравнении с прошлым годом

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в 2019 году будет чуть больше значений прошлого года - на уровне 556-560 млн тонн, а рост добычи газа ожидается на уровне 2% - до 740 млрд кубометров, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в статье, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

"Несмотря на волатильность мировых рынков, нефтяная отрасль России уже который год демонстрирует тенденцию к устойчивому развитию. По предварительным прогнозам, в 2019 году добыча будет чуть больше значений прошлого года - на уровне 556-560 млн тонн", - сказал он.

В 2018 году добыча нефти в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, достигла 555,8 млн тонн.

В сентябре Новак прогнозировал, что в 2019 году Россия добудет 554-556 млн т.

Таким образом, прогноз официально сменился с падения на возможный рост.

"Что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, то мы ожидаем, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2019 года. Производство автобензина, по нашим расчетам, увеличится на 2% и достигнет 40,2 млн т", - сказал российский министр.

Новак рассказал также, что благодаря введению отрицательного акциза на нефть с демпферной компонентой, рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции - 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года.

"Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции. Как экономическая мера демпфер позволяет снизить волатильность цен внутреннего рынка на топливо, поэтому даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, о чем сейчас говорят некоторые эксперты, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать, поскольку рост дисконта в ценах внутреннего рынка на автомобильный бензин и дизельное топливо относительно экспортного нетбэка нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок", - считает Новак.

Рассчитываем, что по итогам года экспорт газа в сжиженном состоянии вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 млрд. куб метров

Министр сказал также, что в текущем году ожидается, что добыча газа в стране" вырастет на 2% по сравнению с предыдущим рекордным для газовой отрасли годом и составит порядка 740 млрд куб. метров".

Предполагается, что на 1 января 2020 года уровень газификации в России достигнет более 70%, , при этом в городах - 73%, в сельской местности - почти 62%. "Рассчитываем, что к концу года количество станций заправки природным газом вырастет на четверть к предыдущему году и достигнет более 500 единиц, а объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в текущем году составит свыше 900 млн куб. м в год", - также сказал министр.

Новак сказал также, что по итогам 2019 года объем углеводородного сырья, направляемый на переработку в продукцию нефтехимии, составит около 11 млн т., в 2025 году этот показатель достигнет 23 млн т, в 2035 году - уже 28 млн т.

В 2019 году Минэнерго России продолжена работа по снижению зависимости ТЭК от иностранного оборудования и технологий, отметил Новак.

В нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности по итогам третьего квартала 2019 года доля отечественных катализаторов нефтепереработки, по предварительным данным, составила 63% (+31,8% в 2014 г.), катализаторов нефтехимии - 72,7% (+34,2% в 2014 г.), доля импорта крупнотоннажных полимеров оценивается в 13,3% от производства.