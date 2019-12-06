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Цена на Brent превысила $64 за баррель на решениях ОПЕК+

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут на фоне новостей от крупнейших мировых стран-производителей "черного золота".

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве подорожали на $0,66 (на 1,04%) - до $64,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,49 (на 0,84%) - до $58,92 за баррель.

Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов журналистам в Вене в пятницу. "Очень позитивные результаты, мы сумели сбалансировать рынок, и сегодня мы продолжаем балансировать рынок, это на пользу как странам-производителям, так и потребителям. Учитывая всё это, мы договорились о небольшом новом сокращении (добычи нефти - ИФ), которое сделает свой вклад, начиная со следующего года", - сказал он.

По его словам, с 1 января 2020 года будут действовать новые квоты по сокращению добычи. "Я думаю, что эти договоренности будут в силе, как минимум, до марта месяца. В марте месяце будет внеочередное заседание министров снова, пройдёт заседание JMMC (Совместный министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК и не-ОПЕК - ИФ), министерская встреча, где рынок снова будет проанализирован, результаты будут изучены, при необходимости будут приняты решения", - добавил он.

Новая квота снижения нефтедобычи Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. баррелей в сутки - до 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман.

По его словам, снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 2,1 млн б/с от октября 2018 года благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравией. Министр сказал, что Эр-Рияд продолжит добровольно превышать свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Brent WTI ОПЕК Азербайджан Пярвиз Шахбазов

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