В Минпромторге заявили о соответствии критериям заявки "Силовых машин" на локализацию турбины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг получил единственную заявку на субсидии на разработку российских газовых турбин для энергетики, на этот раз она соответствует необходимым критериям, сказал замруководителя ведомства Василий Осьмаков. Он подтвердил, что это заявка "Силовых машин", но не раскрыл ее параметры.

"Там одна заявка, она прошла, в этот раз прошла", - сказал чиновник.

Результаты конкурса министерство подведет до конца 11 декабря.

"Силовые машины" уже участвовали в конкурсе осенью и также были единственными участниками, но в прошлый раз их заявка не прошла.

Гендиректор "Силовых машин" Тимур Липатов ранее говорил, что компания восстановила собственное конструкторское бюро и готова начать поставки на рынок газовой турбины ГТЭ-170 до конца 2023 года. Ранее КБ компании было отдано Siemens в рамках акционерного соглашения по созданию совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин".

"По ГТЭ-65 у нас есть законченная разработка конструкторской документации, за исключением камеры сгорания. Мы ее делали с украинскими партнерами, которые нам теперь не партнеры... Поэтому камеру сгорания мы перерабатываем", - отмечал Липатов.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, является владельцем 100% акций ПАО "Силовые машины". С начала 2018 года "Силовые машины" находятся под санкциями США.

Летом 2019 года правительство России ограничило возможности участия компаний с долей иностранного капитала более 50% в локализации на территории России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт. Теперь главным требованием к турбинам в целях их отнесения к продукции, произведенной на территории России, станет наличие у юридического лица прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патенты, права на конструкторскую и техническую документацию для производства и проектирования, модернизации и развития продукции на территории России.

Таким юрлицом может быть только налоговый резидент России, не находящийся под контролем иностранного государства, международной организации, иностранного юридического или физического лица, иностранной структуры без образования юрлица. Контролем считается, в частности, право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосующих акций.