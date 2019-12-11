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Х5 опробовала новую технологию оплаты в магазине по QR-кодам через СБП

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, лидер рынка российского ритейла, провела первую операцию оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Техническую возможность C2B-операции - оплату покупки с помощью СБП по QR-коду - обеспечил Росбанк. Операции были проведены на кассе самообслуживания, разработанной в Х5 и расположенной в лаборатории инноваций ритейлера.

Х5 стала первым продуктовым ритейлером, который провел оплату с помощью новой технологии, подчеркивается в сообщении компании.

"Мы уверены, что этот сервис будет востребован нашими покупателями, а компании удастся снизить расходы на банковское обслуживание безналичных платежей в Х5", - отметила главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич, процитированная в сообщении ритейлера.

По результатам развернутого тестирования новой технологии, которое запланировано на 2020 год, и анализа доработок IT-архитектуры магазина будет принято решение о сроках и масштабах разворачивания СБП в торговых сетях Х5.

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.

Ранее ЦБ сообщал, что внедрение оплаты через QR-коды в рамках СБП снизит издержки торговых предприятий в 2-3 раза по сравнению с действующими эквайринговыми комиссиями. Ритейлеры неоднократно жаловались на слишком высокую комиссию, которую банки получают за эквайринг в торгово-сервисных предприятиях. Поручение разобраться с проблемой давал президент РФ Владимир Путин.

X5 Retail Group Росбанк Светлана Демяшкевич

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