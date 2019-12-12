Банк "ФК Открытие" оштрафован на 101 000 рублей за незаконную SMS-рассылку

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Воронежской области оштрафовало на 101 000 рублей банк "ФК Открытие" за рассылку SMS с рекламой без согласия абонента. Ведомство сочло это нарушением закона о рекламе, сообщила пресс-служба управления.

Дело было возбуждено по жалобе человека, который получил SMS с рекламой кредита банка. Его жалобу рассмотрели 9 декабря.

Банк "ФК Открытие" по итогам третьего квартала 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".