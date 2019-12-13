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Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре

Набиуллина спрогнозировала снижение ставок по ипотеке в декабре
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, но в дальнейшем могут снизиться до 7-8%, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально - это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала она.

По ее словам, ипотека в 2020 году будет расти достаточно высокими темпами. "Наша оценка - мы ее пока не пересматривали на следующий год - около 20% (роста ипотеки - ИФ). Сейчас темпы роста 17%", - добавила глава ЦБ.

Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что для ЦБ очень важно "сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы с рынком обсуждаем и введение, в том числе, показателя долговой нагрузки" при выдаче таких займов.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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