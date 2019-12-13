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Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что над снижением ставки по ипотечным кредитам нужно работать, но опасно это делать искусственно.

"Центробанк уже, по-моему, четыре раза снижал свою ключевую ставку, от нее фактически как производная (зависят - ИФ) - и ставки по различным кредитам коммерческим банкам, в том числе по ипотеке. Но ускоренными темпами, искусственно это очень опасно делать в масштабах всей страны, потому что это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе общения с рабочими завода двигателей "КАМАЗа" в Набережных Челнах.

Путин напомнил, что ставка по ипотеке сейчас "на 2-3% больше, чем ключевая ставка Центробанка". "У Центробанка - 6,5% (ключевая ставка - ИФ), ставка по ипотеке где-то около 9%, по-моему, 8,9%. Цель - чтобы в ближайшие годы она сократилась до 7,9%", - сказал президент.

Путин в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ в пятницу побывал на производственных площадях отмечающего 50-летие ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах.

Ранее в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, по данным за ноябрь они находятся на уровне 9,4%. В декабре ставки могут снизиться до 7-8%, спрогнозировала она.

Владимир Путин ЦБ РФ

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