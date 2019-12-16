Opel возобновил продажи в России

Первая представленная в салонах модель - кроссовер Grandland X

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий Opel после ухода с российского рынка в 2015 году возобновил продажи в РФ с кроссовера Grandland X и планирует вывести на рынок фургон Vivaro; серийный выпуск микроавтобуса Zafira Life начат в Калуге, сообщила компания.

"С сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны дилеров в крупных городах России. Кроссовер Grandland X с завода в Айзенахе и пассажирский микроавтобус Zafira Life теперь продаются в России. Серийное производство семейного микроавтобуса Zafira Life уже стартовало на заводе в Калуге", - говорится в сообщении.

Компания также планирует запустить в продажу грузовые фургоны Vivaro в первой половине 2020 года.

Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в восьми российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе. Компания хочет удвоить их число в 2020 году и наращивать в будущем.

"Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции", - приводит пресс-служба Opel слова CEO компании Майкла Лошеллера, который также отмечает, что "значительное увеличение прибыли за счет развития бизнеса на внешних рынках является одним из ключевых элементов стратегического плана компании под названием "PACE!".

"Решение о возвращении на российский рынок - после ухода из-за кризиса в 2015 году - часть этого плана, направленного на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Цель состоит в том, чтобы к середине 2020-х годов получить 10% от общего объема продаж Opel за пределами Европы", - отмечает компания в своем сообщении.

Бренд укрепляет присутствие на экспортных рынках Азии, Африки и Южной Америки, где он уже представлен, а к 2022 году планирует выйти на 20 новых экспортных рынков. В частности, со следующего года Opel будет экспортировать автомобили в Колумбию и Эквадор.

В 2015 году американский автомобилестроительный концерн General Motors вывел с российского рынка свой бренд Opel. PSA приобрел бренды Opel и Vauxhall у General Motors за $2,2 млрд в августе 2017 года.