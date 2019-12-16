Что произошло за день: понедельник, 16 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Rambler Group решила взыскать с сервиса Twitch 180 млрд рублей. Как стало известно в понедельник, иск связан с выявлением 36 000 случаев нарушения ее прав на показ футбольных матчей Английской футбольной премьер-лиги в России. Мосгорсуд принял обеспечительные меры и с начала декабря временно заблокировал доступы к прямым трансляциям матчей АПЛ на шести сайтах.

- Власти Москвы предложили новую схему обращения с отходами. Она предусматривает вывоз части мусора в Калужскую, Владимирскую и Тульскую области, остальные отходы предлагается сжигать на заводах в Подмосковье. В плане не упоминается полигон "Шиес", против строительства которого выступают жители Архангельской области.

- Ирина Яровая предложила пересмотреть деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что не считает подобную систему естественной и, кроме того, многих специалистов не берут на работу, если они не окончили магистратуру. Под сомнение обоснованность деления образовательного процесса на бакалавриат и магистратуру ранее поставил Владимир Путин на заседании Совета при президенте по русскому языку.

- "Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре 12 декабря. Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов подчеркнул, что ущерб еще предстоит оценить, никаких прогнозов по срокам ремонта авианесущего крейсера и стоимости работ он делать не стал.

- "Нафтогаз Украины" отрицает достижение предварительного соглашения с Россией по транзиту газа. В украинской компании заявили, что переговоры продолжаются. Ранее о якобы достигнутом соглашении о транзите газа после 1 января 2020 года сообщили СМИ по итогам переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Вене.

- Opel возобновил продажи автомобилей в России. Немецкий производитель начал возвращение на российский рынок после четырехлетнего перерыва с кроссовера Grandland X, который во вторник был представлен в салонах, и пассажирского микроавтобуса Zafira Life, производство которого было запущено в Калуге. Компания также планирует начать в России продажу фургонов Vivaro.

- Экс-министр финансов Московской области получил 14 лет колонии общего режима. Алексей Кузнецов признан виновным в хищении, растрате и легализации свыше 14 млрд рублей. Штраф Кузнецову назначать не стали, но суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу.