Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 3020 пунктов на фоне ослабления рубля и росте нефти на статистике Минэнерго США; раллировали бумаги сетевых компаний на ожиданиях новостей по госпрограмме приватизации, а также акции "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3023,92 пункта (+0,4%) - новый максимум, индекс РТС поднялся до 1522,51 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 62,57 рубля (+0,16 рубля).

Акции "Трубной металлургической компании" подорожали до 56 рублей (+8,7%), максимум сделок составил 61,26 рубля (+19%), на сделки с бумагами пришлось 2,389 млрд рублей.

В среду стало известно, что министерство юстиции США одобрило сделку по покупке компанией Tenaris американского подразделения "Трубной металлургической компании" - компании IPSCO. "Tenaris планирует закрыть сделку в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Tenaris.

В настоящее время ведомства РФ обсуждают программу приватизации на предстоящую трехлетку, как ожидается, правительство может рассмотреть ее на заседании в конце декабря. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что в условиях профицитного бюджета приватизация актуальна не как фискальная, а как структурная мера для стимулирования роста экономики. В конце октября Минфин направил в Минэкономразвития письмо, в котором, в частности, предложил предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50%+1 акция госдоли в "Аэрофлоте", ГТЛК, РЖД, "РусГидро" , "Транснефти" и "Россетях" . Такое снижение предлагается предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства. По всем этим компаниям есть возражения профильных министерств, однако спрос на бумаги компаний подогревается ожиданиями их включения в программу приватизации.

В среду лидерами роста выступили акции "Распадской" (+4,2%), "Россетей" (+2,9% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (+2,3%), Сбербанка (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,5%), "РусАла" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%).

Подешевели бумаги "Мосбиржи" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), АФК "Система" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), акции "Аэрофлота" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Уже после закрытия российского рынка стало известно, что комитет Сената США по иностранным делам рассмотрел законопроект DASKA ("Защита безопасности Америки от агрессии Кремля") и одобрил его с дополнительными санкциями против России.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в среду просели акции "М.Видео" (-7%), ADR Qiwi (-4,8%), "МРСК Северного Кавказа" (-3,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (-3,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-2,8%), "МРСК Сибири" (-2,7%), ПАО "Мультисистема" (-2,2%), ГДР "Лента" (-2,2%).

Акции "М.Видео" днем локально падали почти на 10% на фоне слухов об обысках в офисах группы "Сафмар" бизнесмена Гуцериева (среди активов "Сафмара" есть группа "М.Видео-Эльдорадо"). Ранее в СМИ стала распространяться информация об обысках в офисах группы "Сафмар" и уголовных делах, возбужденных против компаний группы. При этом в самой компании эту информацию опровергли.

Однако после того как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об обысках, проводимых в офисах группы "Сафмар", акции "М.Видео" начали восстанавливаться. При этом акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" не отреагировали на слухи - бумаги в среду выросли на 3,3%.

Также подорожали акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+23,1%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,4%), "МОЭСК" (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (+2,6%), "Детского мира" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,334 млрд рублей (из них 13,601 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,347 млрд рублей - на акции "Газпрома").

Зарубежные рынки

В США индексы во вторник завершили торги на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая. Вашингтон и Пекин планируют официально подписать соглашение в начале января.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE прибавил 0,3%, DAX просел на 0,5%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет MarketWatch.

Как стало известно во вторник, премьер Великобритании Борис Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период после Brexit рамками 2020 года.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно. В то же время главный координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье обещал приложить все усилия, чтобы выработать базовые пункты будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

Тем временем, вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах нефти оказали поддержку ценам вечером, поскольку статистика разошлась с цифрами Американского института нефти (API); цена Brent к 18:50 по московскому времени оказалась на $0,3 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $66,26 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне), февральская цена WTI - $60,89 за баррель (+0,03% и +1,2% во вторник).

API сообщил об увеличении запасов нефти за неделю на 4,7 млн баррелей, а по данным Минэнерго США, резервы нефти сократились на 1,09 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,75-2,5 млн баррелей.