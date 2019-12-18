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Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и евро на сообщениях о санкциях США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно укрепляются на Московской бирже в среду вечером; рубль несколько слабеет к бивалютной корзине, не особо отреагировав на сообщения СМИ, что Комитет сената США по иностранным делам одобрил проект "Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля" (DASKA).

Курс доллара США составил 62,6 руб. в 19:00, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,65 руб., подорожав на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,63 копейки - до 65,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне сообщений, что Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада". Как сообщило агентство Bloomberg, законопроект одобрен 17 голосами против пяти и передан на рассмотрение сената в полном составе.

Ранее рубль также не отреагировал на сообщение, что Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

Ранее в декабре законопроект о бюджете поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Трамп уже заявлял, что намеревается это сделать.

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени повысились на 0,23% - до $66,25 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени укрепились на 0,03% - до $60,89 за баррель. До выхода падение составляло порядка 0,5% у Brent и 0,8% у WTI.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,085 млн баррелей, в то время как бензина выросли на 2,529 млн баррелей и дистиллятов - на 1,509 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 декабря на 5,05 копейки, до 62,5831 руб., и увеличил курс евро на 1,24 копейки, до 69,6925 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 2,26 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,5725 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,86 копейки и составил 62,5589 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 522,568 млн, из которых $785,999 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 736,569 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,83 копейки по отношению ко вторнику, до 69,6798 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,08 копейки и составил 69,5901 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR695,49 млн, из которых EUR186,458 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR509,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизилась на 1 б.п. - до 6,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне вторника - 6,46% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 6,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 6,52% годовых.

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