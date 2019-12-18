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Меркель выступила против санкций США, связанных с "Северным потоком-2"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока-2", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом немецкий канцлер сказала в среду, отвечая на вопросы в бундестаге. Кроме того, Меркель отметила, что переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной проходят относительно обнадеживающе, но санкции США могут их осложнить.

Глава немецкого правительства напомнила, что в настоящее время ведутся переговоры о продлении договора о газовом транзите через территорию Украины, который истекает в конце 2019 года. По словам Меркель, переговоры "проходят относительно обнадеживающе, и в этой связи было бы неправильно, если бы Украина осталась бы без транзитных сборов". "С другой стороны, у нас есть вот эта позиция (властей США - ИФ) по "Северному потоку-2", - добавила она.

Сенат США в минувший вторник, 17 декабря, одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Кроме того, 17 декабря таблоид Bild со ссылкой на секретный документ министерства экономики Германии написал, что Берлин уже начал готовиться к американским сакнциям против "Северного потока-2". По информации издания, ограничительные меры могут вступить в силу самое позднее в пятницу, 20 декабря.

Ангела Меркель Германия Северный поток-2 США Украина

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