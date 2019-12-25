Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.

На заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду Путин отметил, что хорошо знает подходы главы СП к реализации нацпроектов и достижению национальных целей развития.

В своем выступлении Кудрин, в частности, указал на расхождения СП и ряда министерств по отдельным показателям в выполнении нацпроектов и повторил свой тезис о том, что эти проекты "не создают необходимой критической массы шагов, которая вывела бы нас на траекторию роста".

Кудрин утверждает, что даже при повышении темпов экономического роста в ближайшие шесть лет выйти на темпы выше среднемировых России не удастся. Как заявил руководитель СП, "мы констатируем, что не во всех отраслях, которые поименованы в нацпроекты, мы достигнем прорывного роста". В качестве примера Кудрин привел неизменность расходов на образование по сравнению с предыдущими годами.

Глава СП раскритиковал не только реализацию нацпроектов, но и всю модель управления экономикой, которая, по его словам, "не соответствует требованиям времени". Он сообщил, что в ходе мониторинга, проведенного СП в регионах, ведомство выяснило, что 15% субъектов РФ считают цели, поставленные в нацпроектах, недостижимыми, 38% отмечают высокие риски в их достижении.

Как заявил Кудрин, "квазидирективная жесткость (в отношении требований по софинансированию нацпроектов из региональных бюджетов - ИФ) пока достаточно высокая и не всегда подтверждается" реальными возможностями регионов.

Мнение Путина

Путин согласился с тем, что в докладе Кудрина "на многое нужно обратить внимание". Вместе с тем, президент подчеркнул, что ему "достаточно сложно согласиться с утверждением, что нацпроекты не дали необходимых ресурсов" для достижения национальных целей развития.

"Если бы не нацпроекты, то не было бы уровня, который имеется сегодня, мы просто не смогли бы его обеспечить, именно нацпроекты позволили направить туда дополнительные ресурсы", - считает Путин.

Глава государства согласился с тезисом Кудрина о необходимости "сопоставления национальных целей развития и национальных проектов, как инструментов достижения этих целей".

По оценке Путина, эта система "в целом работает, вопрос в том, как обеспечить ее дополнительное финансирование". "Ваша позиция мне известна - ослабить немножко денежно-кредитную политику, изменить черту отсечения от нефтегазовых доходов. Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, Минэком и, думаю, что с Центральным банком", - сказал президент, обращаясь к руководителю СП.

Он предложил над этим вопросом "всем вместе подумать и, если мы придем к обоснованным решениям, предпринять какие-то шаги". "Это (цена отсечения нефти - ИФ) одна из мер, но самая главная, все остальное - приложения, и я это хорошо понимаю", - сказал Путин.