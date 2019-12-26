"Аптечная сеть 36,6" задумается о buyback в случае заинтересованности инвесторов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Аптечная сеть 36,6" может рассмотреть возможность обратного выкупа акций, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Нестеренко.

"Фармацевтическая розница и дистрибуция являются низколиквидным бизнесом. Розница никогда не обладала высокой доходностью, поэтому наши акции могут заинтересовать, скорее, только профильных инвесторов. Если в этом будут заинтересованы инвесторы, тогда мы будем рассматривать предложения по приобретению пакета с рынка", - сказал Нестеренко. При этом CEO обратил внимание, что за последнее время акции аптечной сети выросли в цене: "В этом мы видим отражение тех улучшений, которые произошли в компании, повышения доверия к нам. Будем работать над тем, чтобы стоимость акций была еще выше".

Акции компании торгуются на Московской бирже (второй уровень листинга), капитализация по текущим котировкам - около 81 млрд рублей. Free float ПАО составляет порядка 6%.

Рост капитализации группы, наряду с положительным финансовым результатом по EBITDA и устойчивым развитием, - одна из основ стратегии "Аптечной сети 36,6", добавил Нестеренко.

Комментируя возможность проведения сделок по слияниям и поглощениям, глава компании напомнил, что стратегия аптечной сети предполагает как органический рост, так и сделки M&A. "Каждое предложение по приобретению сети мы рассматриваем, но не бегаем по рынку и не ищем, кого бы купить. Это не самоцель", - отметил он.

По его словам, регуляторные изменения, такие как отмена ЕНВД (единый налог на вмененный доход - ИФ) и введение обязательной маркировки лекарств, вынудят собственников многих сетей "трансформировать свой бизнес под новые условия или продать его более крупным игрокам". "Мы видим много предложений, и готовы их изучать", - резюмировал Нестеренко.

В краткосрочной перспективе компания планирует укрепить свои позиции в Москве, развивать аптечную сеть в регионах присутствия, повышать эффективность аптек. "Сейчас наша цель - обеспечить открытие не менее 100 новых аптек в год с одновременным исполнением программы по релокации имеющихся неэффективных аптек. Также большой акцент в новой стратегии сделан на развитии дистрибуции", - сказал CEO.

По его словам, в январе-сентябре 2019 года объем прямых поставок дистрибутора сети, компании "Джи Ди Пи", составил 29,7 млрд руб.

Комментируя развитие бюджетного сегмента, Нестеренко напомнил, что с июля компания стала участвовать в тендерах. "На 1 октября заключено госконтрактов более чем на 1,5 млрд рублей. Мы планируем, что в будущем треть продаж группы будет приходиться на бюджетный сегмент", - добавил он.

"Аптечная сеть 36,6" представлена в восьми регионах. Общее число аптек компании насчитывает порядка 1,38 тыс.

Выручка "36,6" по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 20,86 млрд руб., чистый убыток сократился с 5,5 млрд до 3,76 млрд руб. Крупнейшим акционером компании в этом году стала инвесткомпания Altus Capital, основанная выходцем из UFG Дмитрием Кленовым. Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited принадлежит 29,97% акций аптечной сети, Московский кредитный банк владеет 19,65%, люксембургская Long-Term Investments Аркадия Мутавчи - 10%.