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Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сбой в работе карт Альфа-банка устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

В банке уточнили, что в пятницу были зафиксированы проблемы с операциями по картам:всего не прошло около 10% операций.

"Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметил представитель банка.

Ранее пресс-служба подтвердила информацию о сбое в работе карт, соответствующую информацию сообщали клиенты банка. В колл-центре Альфа-банка автоответчик также ранее сообщал, что по техническим причинам был "недоступен ряд сервисов в телефонном центре и в отделениях банка".

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2019 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Альфа-банк

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