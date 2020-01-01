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Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,5%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (так называемом "регулируемом сегменте") в России с 1 января 2020 года выросли на 3,5%.

Индексация ставок произошла в соответствии с решением правления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

ФАС

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