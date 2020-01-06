Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на старте торгов на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,10-62,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,18 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,40 руб./EUR1 (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,6 копейки к уровню закрытия 3 января, до 65,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,23 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается в начале торгов 6 января под давлением падающих мировых рынков капитала, которые в свою очередь негативно отреагировали на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Негативное влияние на мировые рынки оказали опасения возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом. Она была предпринята для спасения американцев от планировавшихся Сулеймани будущих нападений, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео. Уничтожение американскими военными одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Вместе с тем некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $70,19 за баррель, что на 2,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на 3,55%, до $68,6 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,98% - до $64,30 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $63,05 за баррель, поднявшись на 3,06% по сравнению с предыдущей сессией.

Нефть резко подорожала в пятницу после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани. В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану "непропорциональными" ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал "небывалые санкции" Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории. Тем временем, Госдепартамент США предупредил о "повышенном риске" атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg.