Рынок акций РФ к концу торгов вышел в плюс благодаря наметившейся стабилизации в США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, снижавшийся в течение большей части торгов понедельника под давлением выросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта между США и Ираном, по итогам дня смог закрыться в небольшом плюсе благодаря наметившейся стабилизации ситуации на американских фондовых площадках; поддержку рынку оказали также растущие цены на нефть.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 3078,87 пункта (+0,08%), индекс РТС - 1568,35 пункта (+0,27%), динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" по итогам дня оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар просел до 61,84 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,8%), "РусАла" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Магнита" (-0,9%), АФК "Система" (-0,6%), "Распадской" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Вместе с тем заметно выросли в отсутствие новостей бумаги "Мечела" , торговавшиеся всю осень и начало декабря прошлого года в боковике в коридоре 60-62 рубля за штуку. Обыкновенные бумаги компании в понедельник подскочили до 76,3 рубля (+21,3%); "префы" "Мечела" выросли до 97,15 рубля (+8,4%).

Выросли акции золотодобывающих компаний на фоне повышения цен на золото (+1,5%, до $1576,1 за тройскую унцию): "Лензолота" (+12,1% и +6,7% "префы"), "Бурятзолота" (+4%), "Селигдара" (+2,5% и +3,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,4%).

Также подросли бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,6%, "префы" подорожали на 0,1%), "Интер РАО" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Башнефти" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Мосбиржи" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Россетей" (+0,1%).

Американские фондовые индексы снижались в начале торгов понедельника в среднем на 0,4-0,5% на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Напряженность в отношениях двух стран резко усилилась в конце прошлой недели, когда стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану "непропорциональными" ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал "небывалые санкции" Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории. Кроме того, Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

Вместе с тем к моменту закрытия торгов на российском рынке акций снижение фондовых индикаторов США сократилось до менее чем 0,1% по индексу S&P 500, при этом технологический индекс Nasdaq смог даже выйти в небольшой плюс. В свою очередь снижение на европейских фондовых площадках сократилось в среднем с 1-1,5% до 0,5-0,8%. На этом фоне стали активно восстанавливаться и российские фондовые индексы, и в итоге они к концу торгов смогли выйти в небольшой плюс, в надежде на скорую окончательную стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала.

Нефть

Нефть Brent на фоне геополитической напряженности протестировала утром в понедельник рубеж $70 за баррель (максимум сделок составил $70,74 за баррель), после чего скорректировалась, но все равно оставалась чуть выше уровней закрытия пятницы (стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $69,10 за баррель).

По словам директора по аналитике компании "Церих кэпитал менеджмент" Андрея Верникова, "сегодня индекс МосБиржи практически весь день провел на отрицательной территории. Нефтяные цены выросли из-за конфликта США и Ирана, но инвесторов это не очень радует, так как конфликт грозит непредсказуемыми последствиями для мировых фондовых рынков. Нетерпимость к риску у инвесторов выросла - это мы видим по ценам на золото. Расчет США состоит в том, что экономика Ирана уже ослаблена многолетними санкциями, поэтому ответ Исламской республики не будет жестким. Расчет может и не оправдаться, и мы увидим захват граждан США во многих странах и усиление антиамериканских настроений. Конфликт США и Ирана одновременно бьет по интересам Китая, который в случае беспорядков на Ближнем Востоке вынужден будет сократить экономическое сотрудничество с Ираном. Ближневосточный геополитический узел может испортить настроение инвесторов на несколько месяцев, поэтому сейчас стоит сделать паузу в инвестициях".

"В данный момент Иран и США обмениваются угрозами, но перерастут ли эти угрозы в перекрытие Ормузского пролива или в полномасштабный удар США по Ирану, пока сказать невозможно. В сентябре после нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии ситуация нормализовалась быстро, но как будет на этот раз, никто не скажет. Если эскалация противостояния между США и Ираном продолжится, то перегретые мировые индексы в ближайший месяц могут снизиться на 10%. На нашем рынке защитными будут акции компаний-золотодобытчиков. Динамику хуже рынка покажут акции металлургических компаний, которые пострадают из-за замедления экономики Китая. Масштабные строительные проекты в Иране Китаю придется остановить. Китайской экономике не нужны высокие цены на нефть, что касается экономики США, то она более терпима к пикам нефтяных цен - добыча нефти в США составляет почти 13 млн баррелей в день и постепенно растет", - отметил Верников.

По мнению аналитика, "в первые дни года иностранные фонды, как правило, открывают новые лимиты на покупку российских активов, что поддерживает котировки акций. Поэтому замерить реальную силу нашего рынка пока не представляется возможным. Есть и технический фактор - индекс МосБиржи достиг линии сопротивления, проведенной по максимумам июля и ноября прошлого года. Следующее сопротивление находится на уровне 3125 пунктов. Закрывать длинные позиции по акциям можно при пробитии восходящего тренда на 2990 пунктов, но пока до этого далеко".

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в России продолжаются январские праздники, но рынок акций работает, и торги идут довольно активно. В первые дни текущего года на Ближнем Востоке резко обострилась геополитическая ситуация, что привело к росту цены нефти Brent почти до $70 за баррель, что подогрело российские индексы 3 января. Однако в понедельник, 6 января, на глобальном рынке уже наблюдалось бегство инвесторов из рискованных активов.

"Нефть и золото дорожают на фоне взаимных угроз США и Ирана. Российские нефтяники выигрывают от роста котировок нефти, но надежды на будущее не спасают от текущего настроя глобальных инвесторов по бегству в защитные инструменты. Золото подорожало до $1580 за тройскую унцию, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,78%. Наибольшее давление испытывают акции отечественных металлургов, банков и розничного сектора. Акции "Полюса", Polymetal и остальных золотодобытчиков оказались среди лидеров роста за счет резкого подъема цен драгоценных металлов. Рубль в начале недели торговался относительно стабильно, но это уже перестало удивлять, так как российская валюта является одной из самых обеспеченных в мире, включая массивные запасы золота ЦБ РФ", - сказал Кочетков в интервью "Интерфаксу".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 39,13 млрд рублей (из них 7,21 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 5,65 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).