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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Туроператоры отметили единичные отказы россиян от перелетов над Ираном

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские туроператоры заметили пока единичные отказы от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, но спад продаж туров на Ближний Восток пока не начался, заявили в Ассоциации туроператоров России. Росавиация 8 января рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над Ираком и Ираном.

Крушение украинского самолета в Иране

В АТОР рассказали, что туристы начали выражать обеспокоенность и спрашивать, безопасно ли отдыхать на берегу Персидского залива и туда летать. Их также интересует, как ситуация вокруг Ирана может сказаться на полетах российских авиакомпаний в ОАЭ.

Поскольку рекомендации Росавиации воздержаться от полетов над территорией Ирака и Ирана, а также Персидского и Оманского заливов не являются поводом для запрета продажи туров, все сборы при аннуляции с туристов удерживаются в полном объеме, добавили в АТОР.

Туроператоры считают, что в ближайшие две недели ситуация стабилизируется, и даже если продажи немного просядут, то быстро восстановятся.

"Туристы ездили в ОАЭ и во времена более серьезных конфликтов в регионе, это образцово-показательное направление в вопросе безопасности", - заявили в АТОР.

Спрос на туры в Израиль и Иорданию также не снизился. Цены туров на Ближний Восток пока не меняются.

8 января разбился вылетевший из Тегерана в Киев Boeing 737 авиакомпании МАУ, погибли 176 человек. Появилась версия, что лайнер могли сбить иранские ракеты класса "земля-воздух", в Тегеране такую возможность отрицают. В Пентагоне считают, что силы ПВО Ирана могли случайно сработать после приведения в повышенную готовность в связи с ударом Ирана по американской военной базе в Ираке, писал Newsweek.

Иран ОАЭ США Ирак Израиль Иордания АТОР Росавиация МАУ

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