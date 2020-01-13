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Суд подтвердил незаконность отказа Роспатента признать общеизвестным бренд Raffaello

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник оставил в силе вердикт суда первой инстанции, который признал недействительным отказ Роспатента признать обозначение "Raffaello" общеизвестным товарным знаком в России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск к Роспатенту подала бельгийская Soremartec S.A. (входит в итальянскую кондитерскую компанию Ferrero, владелец товарного знака Raffaello). Ведомство отказалось признать бренд общеизвестным в декабре 2018 года. Суд по интеллектуальным правам первой инстанции отменил его решение 15 октября 2019 года.

По закону, общеизвестным товарным знаком признается обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. Узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно, в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Raffaello Ferrero Soremartec Роспатент

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