Роспатент передумал судиться с владельцами Raffaello

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роспатент 6 мая сообщил Верховному суду, что отказывается от жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам (СИП) по спору о признании Raffaello общеизвестным товарным знаком в России. ВС удовлетворил это ходатайство ведомства.

В декабре 2018 года Роспатент отказал бельгийской Soremartec S.A. (входит в итальянскую кондитерскую компанию Ferrero, владелец товарного знака Raffaello), которая просила признать бренд общеизвестным в России.

Компания пожаловалась в СИП первой инстанции, и в октябре 2019 года этот суд признал отказ Роспатента незаконным. Президиум СИП 13 янвааря 2020 года подтвердил решение первой инстанции и отклонил жалобу Роспатента. Теперь ведомство решило отозвать кассационную жалобу на это решение, не объяснив, почему.

По закону общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно, в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на десять лет.