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Минфин РФ не поддержал законопроект о единой минимальной цене на сигареты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект отрицательного отзыва правительства на законопроект депутатов о введении в законодательство понятия "единая минимальная цена" (ЕМЦ) табачной продукции и порядке ее расчета.

Законопроект, авторами которого являются депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР), Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев ("Единая Россия"), был внесен в Госдуму в конце ноября 2019 года.

Он предполагает, что единая минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляла около 115 рублей. Нелегальная продукция продается по цене 45-55 рублей, при том, что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена пачки продукции в 2019 году составила бы 86,28 рубля.

"Порядок определения и опубликования минимальной розничной цены, используемой в качестве индикатора для потребителей и органов исполнительной власти, контролирующих соблюдение законодательства в области регулирования оборота табачной продукции, не является предметом регулирования законодательства о налогах и сборах", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном Минфином.

Учитывая это, говорится в проекте отзыва, правительство РФ не поддерживает принятие законопроекта.

Минфин РФ

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