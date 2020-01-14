Структура "Газпрома" купила усадьбу в Крыму почти за 2 млрд рублей

Первым владельцем дачи был меценат и родственник Врубеля, последним - структура Рината Ахметова

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ООО "Эколого-туристический центр в Парковом" (ООО "ЭТЦ в Парковом", принадлежит "Газпрому") 16 декабря выкупило у администрации Крыма комплекс "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой"". Факт сделки "Интерфаксу" подтвердил продавец - распорядительная дирекция имущества Республики Крым (подведомствена Минимуществу региона).

Аукцион по продаже усадьбы был назначен на начало декабря с начальной ценой лота 1,975 млрд рублей. Заявку подал только "ЭТЦ в Парковом", поэтому торги были признаны несостоявшимися. Поскольку заявка компании соответствовала условиям торгов, с ЭТЦ заключили договор, объяснили в дирекции.

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Усадьба "Новый Кучук-Кой" в поселке Парковое под Ялтой – исторический и культурный шедевр крымского Южнобережья. Не такой известный широкой публике, как Ливадийский и Воронцовский дворцы, тем не м https://t.co/rJBVsv5e8F pic.twitter.com/VL1FsQf9li — Viva Pravda (@VivaPravda) December 9, 2019

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ЭТЦ в Парковом" зарегистрировано в марте 2007 года, основной вид его деятельности - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал структуры, по данным на июнь 2019 года, составляет 8 млрд 867 млн 593 тыс. 271 рубль. Единственным владельцем ООО "ЭТЦ в Парковом" выступает ООО "Рисско" (Санкт-Петербург, основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), которое в свою очередь, по данным на март текущего года, на 100% принадлежит ООО "Газпром добыча Оренбург".

Усадьба находится в поселке Парковое в 23 км от Ялты. Она названа по имени царского чиновника и мецената Якова Жуковского, родственника Врубеля.

В контур сделки вошли памятники культурного значения - дача Жуковского, барельефы "Сон" и "Пробуждение", а также парк начала ХХ века, бассейн площадью 2 180 квадратных метров, гостевой дом площадью 3360, корпус столовой площадью 253 кв. м, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот "Руины" и ряд других сооружений. Новый собственник будет обязан выполнять требования по охране приобретенных памятников.

Землю в Парковом Жуковский купил в начале ХХ века и построил там дачу "Новый Кучук-Кой". В строительстве и оформлении дачи участвовали известные художники Виктор Замирайло и Евгений Лансере, а также мастера группы "Голубая Роза", скульптор Александр Матвеев.

В 1921 году Жуковский открыл на даче музей, который проработал два года. Затем в усадьбе разместили дом отдыха работников искусств, позднее - пансионат "Криворожский горняк".

Во время войны статуи Матвеева были разбиты, оригиналы забрал Русский музей в Петербурге, ученики Матвеева сделали для Паркового копии его работ и восстановили на прежних местах.

В 1987 году главный дом выгорел изнутри и был законсервирован без реставрации. В начале 2000-х годов почти вся территория "Нового Кучук-Коя" стала частной собственностью.

Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (System Capital Management, SCM) бизнесмена Рината Ахметова в 2007 году купила у региональных властей земучасток площадью 3,6 га в Парковом, его целевое назначение указывалось как "реконструкция и обслуживание комплексного памятника истории и культуры местного значения "Новый Кучук-Кой". В 2008 году SKM продала его кипрскому офшору Starvista Limited. На участке появились новые постройки - бассейн и гостевой дом. В местных СМИ за реконструированным объектом закрепилось название "усадьба Ахметова".

По данным картотеки арбитражных дел, совет министров Крыма в 2017-2018 годах отсудил у Starvista Limited право собственности на землю и на комплекс "Новый Кучук-Кой", новострои - бассейн и гостевой дом - признали самовольными строениями и передали республике в лице крымского правительства.

SCM заявляет, что после присоединения Крыма к России потеряла контроль над всеми своими активами на полуострове. "В том числе и над объектом недвижимости в Парковом, известным как "Новый Кучук-Кой", принадлежащий на праве собственности компаниям, входящим в SCM. Любая "продажа" недвижимости "Новый Кучук-Кой" (. . .) осуществляется неизвестными лицами без согласия и участия бизнесов SCM", - говорится в ответе пресс-службы SCM на запрос "Интерфакса".

"SCM (. . .) считает не соответствующей международному праву так называемую "национализацию" всех активов, расположенных в Крыму, и любые дальнейшие действия по распоряжению ими", - заявила компания.

"Мы продолжаем принимать все меры для защиты своего права собственности на указанную недвижимость в международных судебных и арбитражных органах", - подчеркнула пресс-служба SCM.