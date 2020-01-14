Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 1 по 9 января (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычно) выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%, сообщил Росстат.

В последний раз цены на бензин росли (на 0,1%) в период с 23 по 29 июля 2019 года. Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд. Росту цен на ДТ предшествовали 10 недель стабильности. Текущая динамика может объясняться сезонным спросом, так как в осенний период страна традиционно переходит с летнего сорта дизельного топлива на зимний, и спрос на продукт повышается.

За период с предыдущей даты регистрации - 23 декабря 2019 года - цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,4%.

За период с 23 декабря рост цен на бензин отмечался в 49 центрах субъектов РФ (кроме автономных округов, входящих в состав областей). Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 2,3%.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Челябинске - на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 23 декабря по 9 января цены на бензин выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 44,66 рубля, марки АИ-95 - от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 - от 49,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,60 до 43,76 рубля, марки АИ-95 - от 44,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 - от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

В среднем по России стоимость литра бензина 9 января составила 44,75 руб. (23 декабря - 44,68), в том числе марки АИ-92 - 42,34 руб. (42,24), АИ-95 - 45,79 руб. (45,76), АИ-98 - 51,86 руб. (51,77).

Дизтопливо 9 января стоило в среднем по стране 48,01 руб. (23 декабря - 47,72 руб.).

Производство бензина в России с 1 по 5 января снизилось по сравнению с предыдущим периодом мониторинга на 6,3%, до 771,3 тыс. тонн. Выпуск ДТ сократился на 2,2% - до 1 млн 578,3 тыс. тонн.