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Сахар-сырец подорожал до максимума за 2 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фьючерсы на сахар-сырец дорожают во вторник четвертую сессию подряд на фоне растущего спроса со стороны инвесторов при сигналах потенциального сокращения предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на сахар-сырец увеличилась на торгах в Нью-Йорке на 2,4% - до 14,5 цента за фунт. В ходе сессии цена поднималась до 14,51 цента за фунт - максимума с 11 января 2018 года.

Производство сахара в Бразилии во второй половине декабря было на 82% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют официальные данные. В общей сложности местные компании произвели за этот период 13 тыс. тонн сахара против 73 тыс. тонн за тот же период годом ранее.

Бразилия является крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара.

Нью-Йорк Бразилия

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