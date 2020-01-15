"Газпром" законсервирует газотурбинную электростанцию из-за проблем "дочки" на Ямале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Газпром" намерен законсервировать газотурбинную электростанцию (ГТЭС) мощностью 120 МВт, построенную для дочерней компании - "Новоуренгойского газохимического комплекса", запуск которого постоянно переносится. Это следует из материалов, опубликованных на электронной торговой площадке группы Газпромбанка.

Так, ООО "Новоуренгойский газохимический комплекс" объявило конкурентный отбор для поиска подрядчика по разработке документации по консервации ГТЭС. "В связи с неготовностью объектов ООО "НГХК" к потреблению электроэнергии требуется разработка мероприятий по консервации и расконсервации тепломеханического оборудования ГТЭС", - говорится в документации.

Основанием для проведения работ стало устное поручение зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова на совещании в Новом Уренгое 14 июня прошлого года.

Законсервировать предполагается инженерные системы, строительные конструкции, приборы и изделия тепломеханической части ГТЭС.

"Разработать (. . .) технологические и технические решения о проведении работ по консервации сроком на 5 лет, включая решения по расконсервации (последующем восстановлении и вводе в эксплуатацию)", - отмечается в материалах закупки.

Завершить разработку проектной документации планируется до сентября текущего года.

ГТЭС состоит из энергоблока ПГУ-120 электрической мощностью 120 МВт и тепловой мощностью 42,2 Гкал/ч, она предназначена для обеспечения НГХК электроэнергией. Основным топливом для электростанции служит метановая фракция с производства этилена, а резервным топливом - природный газ.

В июне 2017 года Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки ГТЭС и двух ВЛ-220 кВт.

Как сообщалось, решение о строительстве НГХК было принято еще в 1993 году. Все необходимое оборудование было завезено, однако с 1996 года из-за недостатка финансирования монтаж был приостановлен, гарантия на оборудование закончилась.

Ориентировочные сроки запуска комплекса постоянно переносились. Так, еще в середине 2019 года в справочнике "Газпром в цифрах" назывался 2021 год. В конце года в меморандуме нового выпуска евробондов "Газпрома" было обозначено, что комплекс планируется ввести в 2022 году.

В 2015 году стройкой поручили заниматься дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром центрремонт" (стало управляющей организацией НГХК). В 2017 году с проектом разорвал отношения один из генеральных подрядчиков - ООО "Производственная фирма "ВИС".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале-марте 2019 года "Газпром центрремонт" перестал являться управляющей компанией НГХК, тогда же был назначен гендиректор комплекса Алексей Арсенин.

Сейчас "Газпром" допускает к разрешению проблем НГХК нового эксперта - "СИБУР". В частности, как сообщалось, минувшей осенью "СИБУР" и "Газпром" договорились сотрудничать на проектах газоперерабатывающего завода в Татарстане и НГХК. Будут проведены диагностические работы, инженерные изыскания и подготовлена проектная документация, необходимая для завершения строительства газохимического комплекса. По результатам выполнения мероприятий "дорожной карты" стороны примут решения о дальнейшем взаимодействии.