Минфин и ЦБ предложили расширить возможности россиян по досрочному снятию части пенсии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин предлагают разрешить гражданам досрочно забирать пенсионные средства из "гарантированного пенсионного плана" (ГПП) не только на лечение, но и в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал на Гайдаровском форуме замминистра финансов Алексей Моисеев. Точный список болезней и тяжелых ситуаций еще не составлен.

Речь идет о законопроекте о ГПП, который в октябре 2019 года был обнародован для общественного обсуждения. В его первой редакции говорится, что гражданин получит право перевести свои средства по обязательному пенсионному страхованию в ГПП. Выплаты начинаются или по достижении пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала участия в ГПП. При этом у человека будет выбор: получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

По словам Моисеева, ЦБ и Минфин хотят предусмотреть в этом законопроекте причины для досрочного изъятия пенсионных средств на этапе накоплений. Раньше чиновники ссылались только на "социально-значимые болезни", - сказал он.

В новой концепции предлагается такое право прописать, к примеру, для ситуаций, когда у человека сгорело единственное жилье. Тогда гражданин сможет, заплатив НДФЛ, эти деньги забрать до выхода на пенсию, объяснил чиновник. Минфин будет предлагать, чтобы сам инвестиционный доход не облагался НДФЛ.

Моисеев также не исключил возможности продления государственной программы софинансирования для ГПП.

"Мы готовим документ к повторному общественному обсуждению. Нам пришло много поправок, и мы большинство из них учитываем. На следующей неделе, до начала февраля, мы разместим новый документ. Значительная доля замечаний - из социального блока правительства, они носят характер юридико-технический, что будет работать, а что нет. Мы учитываем и сейчас ожидаем уже финальные поправки от двух пенсионных ассоциаций. Мы в значительной степени эти поправки планируем учесть", - сказал он.

В правительство законопроект планируют внести до конца марта 2020 года.

"Я бы очень хотел бы, чтобы до конца весенней сессии этот законопроект был внесен в Государственную думу. Я очень рассчитываю на то, что нам удастся ближе к середине июля принять этот законопроект в Государственной думе в первом чтении", - надеется Моисеев.

Переходы между фондами в ГПП будут осуществляться с помощью простой электронной подписи (ПЭП), позже добавил Моисеев.

Минфин и ЦБ ранее предложили разработать взамен индивидуального пенсионного капитала новую добровольную накопительную систему под названием "гарантированный пенсионный план". Среди основных ее элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.