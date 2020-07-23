НПФы смогут инвестировать пенсионные средства в драгметаллы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Законопроект, который расширяет для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность инвестирования пенсионных средств граждан, планируется внести в Госдуму на следующей неделе. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что пенсионные накопления НПФ планируется разрешить инвестировать в клиринговые сертификаты участия (КСУ), депозиты с центральным контрагентом (ЦК) и драгоценные металлы.

"Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) законопроектом, который мы внесем в начале следующей недели, мы хотим расширить перечень инструментов, в которые они могут инвестировать свои средства", - сказал депутат.

По его словам, вопрос о расширении давно стоит. "Есть надежные инструменты: это клиринговые сертификаты участия, которые формируются на "Московской бирже", надежный инструмент, но при этом достаточно доходный и поэтому может быть это выгодно. Также депозиты, которые центральный контрагент тоже в "Московской бирже" формирует, тоже надежный инструмент, надежное вложение", отметил депутат.

По его словам, драгоценные металлы также добавят в число инструментов, в которые могут инвестироваться средства НПФ.

"Речь идет об инвестировании пенсионных накоплений", - уточнил позже глава комитета "Интерфаксу".

Куда сейчас инвестируются пенсионные накопления

Согласно действующему законодательству (статья 24.1 закона об НПФ) средства пенсионных накоплений можно инвестировать в государственные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, депозиты в валюте и рублях, ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению или публичному обращению в РФ. Банком России могут устанавливаться дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления – это средства, которые формируются за счет: сумм страховых взносов работодателя на накопительную пенсию сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования; сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в том числе в рамках программ софинансирования; средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии; инвестиционного дохода, полученного в результате инвестирования указанных выше сумм.