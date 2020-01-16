Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок и нефтью после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, а также на ожиданиях новых назначений в кабинете министров РФ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3142,86 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1612,21 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 61,4 рубля (-0,02 рубля).

Накануне президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним. Совет Госдумы рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг.

Фракция "Единая Россия" на заседании в четверг единогласно проголосовала за кандидатуру Мишустина на пост главы правительства РФ, заседание прошло без обсуждения фамилий министров в новом составе правительства.

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Россетей" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Башнефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%).

Просели бумаги "Яндекса" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,2%).

Зарубежные рынки

В США накануне фондовые индексы выросли, Dow Jones (+0,3%) впервые превысил психологически важную отметку 29 тыс. пунктов, S&P 500 (+0,2%) также обновил исторический максимум.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынок.

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Кроме того, влияние на настроения участников фондового рынка оказывали опубликованные в среду экономические показатели и корпоративная отчетность.

Экономическая активность в США в последние шесть недель 2019 года продолжала увеличиваться сдержанными темпами, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book). "Ожидания на ближайшую перспективу остаются сдержанно благоприятными по всей стране", - отмечается в документе.

Финансовую отчетность за прошедший квартал пока опубликовали менее 10% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Из них у 77% прибыль превзошла прогнозы аналитиков.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,04%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и КНР предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Нефть утром в четверг корректируется вверх после отката накануне до минимумов за шесть недель на данных Минэнерго США о росте запасов энергоносителей; цена Brent находится почти на $0,8 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Статистика показала сокращение запасов нефти в стране на 2,55 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5-1,1 млн баррелей, однако сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,36 за баррель (+0,6% и -0,8% в среду), мартовская цена WTI - $58,21 за баррель (+0,6% и -0,7% накануне).