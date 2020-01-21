Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением большинства blue chips на фоне общемировой коррекции после роста; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,6%, причем первый скатился к рубежу 3200 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3202,63 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1636,9 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 61,76 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-1,5%), "Ростелекома" (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Магнита" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Распадской" (-0,8%), "Россетей" (-0,7% и -1,9% "префы"), "Роснефти" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%).

"Мечел" не воспользовался офертой на выкуп 34% в проекте разработки Эльгинского месторождения у Газпромбанка (ГПБ), сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта. Таким образом, "Мечел" не использовал возможность реализовать содержащееся в акционерном соглашении преимущественное право на выкуп этой доли. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий", - отметил представитель ГПБ.

"Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности", - пояснила директор департамента по связям с общественностью компании Екатерина Видеман.

"Мечел" рассчитывает, что предложенное решение будет поддержано кредиторами, добавила она.

Подросли бумаги "АЛРОСА" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

В США биржи в понедельник не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник в верхней палате Конгресса начинается судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Согласно расписанию офиса лидера сенатского большинства, республиканца Митча Макконнелла, рассмотрение вопроса об импичменте начнется во вторник в 13:00 по местному времени (21:00 МСК).

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована. Сколько именно по времени продлится судебный процесс в Сенате, пока не ясно. Макконнелл ранее заявил, что хотел бы, чтобы разбирательства заняли около двух недель.

Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась. Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США. Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.

Во вторник в Азии фондовые индексы снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng падает на 2,7% из-за рейтинга от Moody's, китайский Shanghai Composite теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. При этом ЦБ заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

Теперь Банк Японии ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, подъем ВВП составит 0,8% против прогнозировавшихся в октябре 0,6%. В следующем фингоду ожидается повышение на 0,9% по сравнению с прежней оценкой в 0,7%.

Спрос на фондовых рынках АТР ослаб на фоне опасений относительно вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей и жертвами которого в Китае стали четыре человека в городе Ухань.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз был изменен на "стабильный" с "негативного". Снижение рейтингов в основном отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось, сообщается в пресс-релизе агентства.

В центре внимания участников рынков также заседания других мировых центральных банков, включая ЦБ Канады, Индонезии и ЕЦБ. Кроме того, во вторник начинается ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений.

Нефть

Нефть во вторник утром дешевеет после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $64,55 за баррель (-1% и +0,5% в понедельник), мартовская цена WTI - $58,11 за баррель (-0,8% к уровню пятницы).

Росту цен в понедельник способствовала приостановка Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, по данным агентства Bloomberg.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти США.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятна приостановка роста по индексу РТС, необходимая, с позиций технического анализа, для снятия локальной "перекупленности". Настрой на рынках акций в целом выглядит менее оптимистичным, чем ранее (некоторые наблюдатели полагают, что поводом для коррекции вниз на азиатских фондовых площадках могли стать сообщения о вспышке нового вируса в Китае).

Между тем, США и Франция договорились о "торговом перемирии", что скорее благоприятно для рынков в целом. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления доллара выше отметки 61,5 руб./$1 на фоне наметившегося снижения "спроса на риск" на рынках в целом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, спрос в бумагах "Мечела" подогревался надеждами на существенное изменение финансового положения компании, так как она решила не пользоваться преимущественным правом выкупа 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка, а будет продавать свой пакет 51% владения.

Накануне вечером стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года. Решение было принято после воскресного разговора с Трампом, который обещал не вводить пошлины на французские товары.

Во вторник рынок акций Гонконга оказался слабейшим в азиатском регионе после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Гонконга. Банк Японии не стал что-либо менять в своей денежной политике. В Международном валютном фонде посчитали соглашение между США и Китаем недостаточным для оптимизма. Прогноз роста мировой экономики в 2020 году был снижен до 3,3%, а в 2021 году - до 3,4% (прогноз был ухудшен на 0,2 процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом). Кроме того, страхование жизни оказалось одним из самых слабых секторов в Азии в связи с ростом обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса в Китае, что может перерасти в эпидемию. ВОЗ планирует провести экстренное заседание по данному вопросу. Естественно, что на рынке также ожидают падения туристической активности в регионе.

Российский рынок акций во вторник будет корректироваться, к тому же его дивидендная доходность за 12 месяцев уже упала до 6,1%. В целом рынок еще нельзя назвать дорогим, но на графиках присутствует существенная перекупленность индексов. Склонность к бегству от рисков на глобальном плане также будет оказывать давление на рубль, хотя налоговый период и ожидаемые размещения ОФЗ смягчат это влияние. Кроме того, при бегстве от риска дорожает золото, а в международных резервах РФ этот металл занимает долю около 20%. Соответственно, сильного давления на рубль не будет, считает Кочетков.