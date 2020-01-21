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Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - С 2010 года в Москве среднее число поездок, приходящееся на один легковой автомобиль, сократилось на треть, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, это произошло несмотря на существенный прирост числа машин в московском транспортном узле, в 2019 году их было зарегистрировано 8 миллионов.

В 2010 году на один легковой автомобиль приходилось 1,52 поездки в день, в 2019 году - 1,02 поездки, уточнил чиновник.

В рабочие дни доля легкового транспорта в поездках пассажиров сократилась с 38% в 2010 году до 30% в 2019 году, добавил он.

По его словам, за тот же период количество погибших в ДТП на 100 000 населения сократилось почти в два раза - до 3,5 в 2019 году.

Максим Ликсутов Москва

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