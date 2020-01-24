Орешкин призвал готовить экономику РФ к изменениям на мировом рынке нефти и газа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Климатические изменения и политика стран Евросоюза по этому вопросу окажет влияние на поставки нефти и газа из РФ, поэтому необходимо заранее готовиться, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Если говорить о главной публичной теме, конечно в Давосе (основной - ИФ) стала тема климата - она обозначена как главный риск для глобальной экономики. Все видели выступление (шведской активистки - ИФ) Греты Тунберг - уже знаменитый персонаж здесь, в Давосе. Эта тема обсуждалась и на закрытых мероприятиях, но уже больше с точки зрения экономической повестки, потому что, действительно, климат - это и изменения в рынке энергетики, это и изменения в регулировании мировой торговли, изменения регулирования выбросов углекислого газа, других парниковых газов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя итоги Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, в котором он принял участие.

В связи с этим, по словам Орешкина, ранее занимавшего пост министра экономического развития, есть целый ряд вопросов, "которые серьезно будут менять мировую экономику: как компании работают, то, как страны работают в ближайшие годы". "Эта повестка очень важна для России, причем со всех аспектов. Все знают, какая зима в этом году в Москве, поэтому климатические изменения особенно ярко проявляются в северном полушарии, поэтому с этой стороны мы наблюдаем те изменения, которые влияют на нашу жизнь. С другой стороны, экономические вопросы, связанные с изменением рынка энергетики, а Россия - крупнейший в мире поставщик углеводородов на глобальные рынки, поэтому изменение спроса здесь (в Европе - ИФ), конечно будет оказывать серьезное влияние. Поэтому все это надо анализировать, смотреть и реагировать государству заранее", - добавил помощник президента.

Евросоюз объявил, что к 2050 году хочет иметь нейтральное влияние на климат и нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу, отметил российский чиновник. "Очень амбициозная задача. Но это амбициозная задача будет серьезно менять крупнейший рынок по поставкам нефти и газа из России. И надо все внимательно анализировать, работать с европейскими партнерами, чтобы понимать то, как они будут двигаться вперед, и готовить российскую экономику к изменениям, которые произойдут через десятки лет, уже сейчас", - сказал он.

По его словам, переход в нулевым объемам выбросов газов - "это серьезные изменения в структуре энергопотребления и выработки электроэнергии в Европейском союзе". "Здесь конечно вопрос, насколько способны они (страны Европы - ИФ) на это будут, потому что отказаться от традиционных источников в ущерб своей экономике, повышая свои затраты, им будет очень тяжело. Но в любом случае движение мы видим именно в этом направлении, и поэтому очень важно работать вместе с европейскими партнерами, чтобы понимать, что и когда они будут делать и смотреть, чтобы российская внутренняя экономическая политика соответствовала этим трендам", - резюмировал Орешкин.