ВЭБ обеспечил доходность пенсий по расширенному портфелю за 2019 г. на уровне 8,7%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, обеспечил в 2019 году доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю на уровне 8,7% годовых, следует из данных Пенсионного фонда России.

Доходность пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг составила 12,14%.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2019 году была равна 3,0%.

Как сообщалось ранее, ВЭБ по итогам прошлого года получил доходы от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 146,8 млрд рублей, что выше уровня 2018 года на 44%. Инвестиционный доход по портфелю госбумаг вырос до 3,5 млрд рублей по сравнению с 2,4 млрд рублей за 2018 год.

Объем пенсионных накоплений граждан в ВЭБе за 2019 год увеличился почти на 5% - до 1,8 трлн рублей.

Доходность ВЭБа по расширенному портфелю в 2018 году была равна 6,07%, по портфелю государственных ценных бумаг - 8,65%.

ВЭБ выполняет функции государственной управляющей компании. В настоящий момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в ПФР.