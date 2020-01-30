Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,8%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок на фоне сохраняющихся опасений по поводу вероятного замедления мировой экономики из-за вспышки пневмонии в Китае; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, при этом в откате лидируют акции "ЛУКОЙЛа" на новостях от MSCI.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3103,44 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1563,25 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 62,92 рубля (+0,38 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "Мечела" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Башнефти" (-1,1%), "Распадской" (-1,1%), Сбербанка (-1%), АФК "Система" (-1%), "Россетей" (-0,9%).

Индексный провайдер MSCI оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций), говорится в сообщении MSCI. Это приведет к понижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI. Изменения вступят в силу 3 февраля.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,7%), ПАО "Фармсинтез" (+3,3%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику из-за неоднозначной квартальной отчетности компаний. Негативом для рынка остаются опасения относительно распространения нового коронавируса, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года, пишет газета Financial Times.

К настоящему времени финансовую отчетность за прошедший квартал опубликовали около четверти компаний, входящих в Standard & Poor's 500. Примерно в 72% случаев их показатели оказались лучше консенсус-прогнозов, по данным FactSet.

В Азии в четверг вновь преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%, Китай не работает до 3 февраля), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Всего скончались уже 170 человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде других стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Нефть утром в четверг также дешевеет из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США, сообщает MarketWatch; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,18 за баррель (-1,2% и +0,5% в среду), мартовская цена WTI - $52,7 за баррель (-1,2% и -0,3% накануне).

С начала января WTI подешевела примерно на 14%.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на максимальные с 1 ноября 3,548 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,3-1,4 млн баррелей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг вероятно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Несмотря на сравнительно "мягкий" тон выступления главы ФРС США по итогам заседания Комитета по открытым рынкам и поток отчетности американских корпораций в среднем лучше прогнозов, трейдеры на мировых рынках по-прежнему отдают предпочтение "защитным" активам, что во многом объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния нового коронавируса на экономику. На валютном рынке, с позиций технического анализа, формируется новый консолидационный диапазон колебаний доллара, который закрепится выше отметки 62,5 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, тревожность вернулась на азиатские рынки, поскольку число летальных исходов нового коронавируса в Китае достигло уже 170 человек, а число подтвержденных заболевших превысило 7,7 тыс.

Есть ожидания, что данное событие подтолкнет ведущие центральные банки к еще более мягкой политике. Впрочем, любое позитивное восприятие будущего ухудшается с каждой новой порцией новостей о распространении заболевания в Китае и мире.

От Федрезерва самое неприятное прозвучало в рамках пресс-конференции председателя Пауэлла. В частности, он назвал цены на активы несколько высокими.

Нефть дешевеет, реагируя на отмену полетов в Китай рядом компаний, в также на статистику по запасам в США. О возможном влиянии коронавируса на показатели в первом квартале заявляют как в технологичной Apple, так и в кофейном Starbucks. Российский рынок реагирует снижением на дешевеющую нефть, а также на сокращение деловой активности на китайском направлении, отмечает аналитик.