ЦБ РФ отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", зарегистрированного в Кызыле (Тува), говорится в сообщении регулятора во вторник.

Лицензия отозвана с 14 июля 2020 года.

Как сообщает ЦБ, банк нарушал "обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей". Кроме этого, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

"Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность на протяжении более 5 лет являлась убыточной", - отмечает ЦБ.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

АО "Народный банк Тувы" является участником системы страхования вкладов.

"Народный банк Тувы" по 1 квартала 2020 года занимает 389-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".