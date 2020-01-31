Проверки приемо-сдаточных пунктов выявили отсутствие единой формы паспорта качества нефти

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Росстандарт после форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" в рамках провел проверки 134 приемо-сдаточных пунктов нефти, оказывающих услуги по сдаче сырья в магистральную систему и не имеющих собственных объектов добычи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

После загрязнения весной прошлого года МН "Дружба" дихлорэтаном (токсичное вещество с сильными коррозийными свойствами), что привело к приостановке экспорта нефти из РФ в Европу, с 1 июля 2019 года вступил в силу новый технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и использованию", запрещающий использование хлорорганических соединений при добыче и транспортировке нефти. "Документом определены общие для всех участников рынка условия и общие требования, так как ранее такие требования в рамках технического регулирования установлены не были", - отметили в пресс-службе.

"Ранее (до вступления в силу технического регламента) контроль со стороны органов государственной власти и в том числе Росстандарта в отношении показателей нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию, не осуществлялся. После вступления в силу регламента в июле-августе 2019 г. Росстандартом, как органом государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов до решения о передаче их другим федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Д.Н.Козака проводились внеплановые проверки приемо-сдаточных пунктов нефти, через которые осуществляется прием нефти", - пояснили в ведомстве.

До вступления в силу технического регламента нефть не являлась объектом технического регулирования. На территории РФ для добровольного применения применяется национальный стандарт ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", положения которого распространяются на нефть для поставки транспортным организациям, предприятиям России. В ГОСТ Р 51858-2002 установлены, в том числе, правила приемки, а также требования к приемосдаточным и периодическим испытаниям нефти.

"В силу действия до 1 января 2021 г. переходных положений в рамках указанных проверок приемо-сдаточных пунктов нефти также проведены независимые мониторинговые исследования на предмет соответствия образцов нефти требованиям ГОСТ 518585-2002 "Нефть. Общие технические условия". В результате проведенных исследований все отобранные образцы (41 отобранный образец) соответствовали требованиям ГОСТ 518585-2002 "Нефть. Общие технические условия", - добавили в Росстандарте.

Нарушения обязательных требований в области обеспечения единства измерений установлены на 2 приемо-сдаточных пунктах, нарушения в части оформления и содержания необходимой информации в паспортах на нефть на 51 приемо-сдаточном пункте (38%), уточнили в пресс-службе.

"По итогам проведенных проверок, поскольку в основном установленные нарушения касались несоответствующего оформления паспорта, признано отсутствие единой формы паспорта качества на нефть, являющуюся объектом технического регулирования технического регламента, и необходимость утверждения Евразийской экономической комиссией единой формы такого паспорта. Соответствующая работа в настоящее время проводится Минэнерго России", - сообщили в Росстандарте.

В настоящее время Росстандарт официально наделен правительством РФ полномочиями по надзору за соблюдением нового технического регламента и, начиная с 2021 года, после завершения переходного периода, в течение которого допускается выпуск нефти в соответствии с ранее действовавшими требованиями, соответствующий контроль показателей нефти будет осуществляться в постоянном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Новый техрегламент устанавливает единые для стран ЕАЭС требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собираются доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах. В нем определено предельно допустимое содержание сероводорода, воды, хлористых солей, органических хлоридов. Например, массовая доля сероводорода ограничена 100 млн-1, воды - 1%, органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С, - 6 млн-1. Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме должна составлять не более 100 млн-1, давление насыщенных паров - не превышать 66,7 кПа.

В паспорте на нефть проставляется единый знак обращения продукции на союзном рынке, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям этого техрегламента. Выдача документов, не соответствующих новым требованиям, с 1 июля не допускается. В то же время действие уже выданных документов об оценке соответствия, а также производство и продажа нефти по прежним нормам допускается до 1 января 2021 года, что позволит более плавно перейти на новый Техрегламент. Документ не распространяется на нефть, которая идет на экспорт из стран ЕАЭС, поставляется по государственному оборонному заказу, находится на хранении Росрезерве, или используется нефтепроизводителем для собственных нужд.

Как сообщалось, в апреле прошлого года на Мозырском НПЗ в Белоруссии, который получает нефть из России по нефтепроводу "Дружба", было обнаружено сырье с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора приостанавливались поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии.