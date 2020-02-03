WSJ предупредила о риске для роста мировой экономики из-за спада на рынках жилья

Инвестиции в недвижимость в 18 крупных странах падали четыре квартала подряд

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Активность на рынках недвижимости по всему миру - от Великобритании до Китая и Австралии - замедляется, оказывая давление на мировую экономику, которая в минувшем году продемонстрировала самые слабые темпы роста со времен финансового кризиса, пишет The Wall Street Journal.

Скорректированный с учетом инфляции индекс цен на недвижимость в 23 странах, который рассчитывает Федеральный резервный банк Далласа, вырос на 1,8% в третьем квартале 2019 года по сравнению с годом ранее, тогда как в 2016 году он достиг пикового значения в 4,3%, по данным Oxford Economics.

Инвестиции в недвижимость в 18 крупных экономиках падали в годовом выражении четыре квартала подряд, что стало самым длительным снижением с финансового кризиса 2008-2009 годов.

Основной причиной подобной тенденции является замедление роста мировой экономики за прошедшие два года, которое сдерживало спрос на недвижимость и рост цен на жилье.

Согласно январскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост мировой экономики ускорится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в текущем и 3,4% в 2021 году, однако все еще будет ниже докризисных средних значений.

"Это важно, потому что жилищный рынок является крупным рынком активов, который может оказать довольно значительное потенциальное влияние на потребительские расходы", - отмечает экономист Oxford Economics Адам Слейтер.

Динамика цен на жилье в странах мира становится все более синхронизированной. По данным Международного валютного фонда (МВФ), это связано с рядом факторов, включая растущую тенденцию к параллельному изменению экономического роста и процентных ставок в разных странах.

В крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Ванкувер, для этого есть еще одна причина, считает МВФ. В период низких процентных ставок после глобального финансового кризиса состоятельные инвесторы начали скупать недвижимость в крупных финансовых центрах. В результате цены на недвижимость в этих городах стали синхронизироваться подобно динамике фондовых рынков и рынков облигаций.

Согласно индексу лондонской консалтинговой компании Knight Frank, на текущий момент рост цен на недвижимость в крупных городах стал замедляться. Индекс вырос на 1,1% в третьем квартале 2019 года в годовом выражении по сравнению с 3,4% за аналогичный период 2018 года и 4,2% в 2017 году.

Замедление инвестиций в недвижимость оказывает прямое влияние на рост мирового ВВП. По данным Oxford Economics, замедление на жилищном рынке сократило рост развитых экономик на 0,3 процентного пункта в период с 2017 по 2019 год.