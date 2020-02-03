Белоруссия начала ремонт участков и станций нефтепровода "Дружба"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") сообщило о ремонте дефектов магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".

Также начаты работы по реконструкции технологических трубопроводов на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кобрин" и НПС "Туров".

"На НПС "Кобрин" (обеспечивает транзит нефти в Польшу - ИФ) выполняется капитальный ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. Работы по освобождению от нефти, демонтажу и подключению перемычек будут завершены к 6 февраля", - отмечается в сообщении оператора "Дружбы".

Также сообщается, что в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Туров" (Гомельская обл., в середине белорусского участка МН "Дружба" - ИФ) производится замена участка нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройника перед задвижкой №1А. Новый участок нефтепровода планируют подключить 7 февраля.

Кроме того, "Гомельтранснефть Дружба" продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

"Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН "Мозырь-Брест" (польское направление - ИФ) с частичным выводом отдельных участков нефтепровода", - отмечается в сообщении.

По данным "Гомельтранснефть Дружба", также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН "Мозырь - Брест" от НПС "Пинск" до 441-го км.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" создано в 1964 году, входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Общая протяженность нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км.

По итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн - ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом предприятия.