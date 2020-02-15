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МЧС Белоруссии сообщило о небольшом разливе нефти из "Дружбы"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии сообщило, что из-за произошедшего накануне инцидента с трещиной на одном из участков магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" произошел разлив 15 литров нефти на площади 0,5 квадратного метра.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор МН "Дружба") в минувшую пятницу информировало о получасовой приостановке транзита нефти в Польшу. Согласно сообщению МЧС, накануне в 13:01 поступило сообщение о выходе нефти на участке магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" возле деревни Большие Зимовичи Мозырьского района Гомельской области.

Работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена в 19:45.

Как сообщалось, на прошлой неделе ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонтные работы, которые были начаты 3 февраля в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров".

В частности, проводился ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

Белоруссия Дружба

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