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Объем сделок с драгметаллами на Мосбирже в январе упал в четыре раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в январе 2020 года составил 2,06 млрд рублей, следует из материалов биржи.

По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года показатель упал почти в 4 раза.

В натуральном выражении оборот составил 0,6 тонны золота и 1,8 тонны серебра.

Московская бирж начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. По итогам 2019 года объем сделок упал в три раза, до 35,42 млрд рублей.

Московская биржа

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