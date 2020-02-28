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Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в семь раз

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд, следует из данных ФТС.

В натуральном выражении экспорт вырос в семь раз, в стоимостном - в восемь раз.

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Основная доля экспорта пришлась на Великобританию - 113,5 тонны на внушительные $5,33 млрд. Это, соответственно, в 11 и 12 раз больше результата 2018 года.

Для сравнения, Союз золотопромышленников РФ ранее прогнозировал суммарный объем производства золота в РФ в 2019 году на уровне 350 тонн.

"Лондон - это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)", - пояснил РБК директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.

Сложно сказать, остается потом ввезенное золото в Великобритании или отправляется в другие страны конечного потребления, но подобные значительные притоки, как в данном случае из России, часто служат показателем повышенного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов как в самой Великобритании, так и за ее пределами, отметил он.

Россия золото

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