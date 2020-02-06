En+ выкупит у ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд на кредит Сбербанка

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - En+ Group выкупает у ВТБ 21,37% собственных акций за $1,58 млрд ($11,57 за штуку, всего 136 млн 511 тыс. 122 акции), сообщила компания в четверг. Сделку планируется закрыть до 12 февраля.

Это практически совпадает с рыночной стоимостью - в среду GDR En+ на LSE закрылись на отметке $11,6.

Средства для сделки En+ привлекает в Сбербанке - кредит на 110,6 млрд рублей на срок до 27 декабря 2026 года (погашения начинаются в 2023 году).

Выкупленные акции будут находиться на балансе стопроцентной "дочки" компании без каких-либо активов и обязательств. В будущем казначейский пакет может быть использован в рамках "стратегической активности" En+, в долгосрочной перспективе компания может выбрать путь вторичного размещения на рынке (частично или целиком), сказано в сообщении.

Обязательства в отношении акций En+, принятые в рамках "плана Баркера" по выводу компании из-под американских санкций, после сделки сохранятся, подчеркивается в релизе.

"Эта сделка является важным шагом для нас, мы упрощаем структуру акционеров, подтверждая ключевые положения корпоративного управления в рамках "плана Баркера". Приобретенные акции в будущем обеспечат гибкость для реализации нашей стратегии по созданию глобального интегрированного производителя алюминия с низким углеродным следом и возможность в долгосрочной перспективе расширить базу институциональных акционеров и ликвидность. Наш баланс будет оставаться в хорошей форме", - сказал председатель совета директоров En+ Грегори Баркер, процитированный в сообщении.

"Группа ВТБ осуществила успешный выход из долгосрочной инвестиции. Сделка отражает коммерческие интересы всех вовлеченных сторон на момент ее заключения", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

При этом группа ВТБ не исключает возможности инвестиций в акции и/или долговые инструменты компании, отметили в банке.

"Компания не обращалась в группу ВТБ за финансированием данной сделки", - сообщили в пресс-службе.

Выкуп пакета у ВТБ убирает "навес" над акциями En+, отмечает компания. Цену сделки она считает выгодной: она исходит из мультипликатора equity value/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 2,3х, а это существенный дисконт к оценке сопоставимых компаний, сказано в сообщении.

Основная часть пакета ВТБ - 14,33% акций - перешла ему в рамках "плана Баркера", предусматривавшего вывод En+ из-под контроля подпавшего под американские санкции Олега Дерипаски. Права голоса по этим акциям - у американского трасти, одобренного санкционным регулятором OFAC. Эта конструкция после выкупа пакета ВТБ не изменится, отмечает En+. Оставшейся частью казначейского пакета, то есть 7,04% акций, будет голосовать председатель совета директоров En+ согласно директивам совета. Намерения погашать акции у En+ нет, соответственно, оценка free float не изменится.

Американский регулятор в курсе сделки и не возражает против нее. "OFAC подтвердил, что сделка соответствует условиям снятия санкций (Terms of removal) и "плану Баркера", - сказал "Интерфаксу" представитель En+.

Доля Олега Дерипаски в En+ в рамках реализации "плана Баркера" сократилась до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмена с сырьевым трейдером Glencore. Сейчас Дерипаска может голосовать не более 35% акций En+. Права голоса по пакетам детей Дерипаски, основанного им фонда "Вольное дело" и бывших членов семьи бизнесмена (всего 13,4%) - у американских трасти. В сумме трасти голосуют 37,7% акций. У Glencore - 10,55% в En+, free float составляет около 9,5%.