Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе снизился на 22%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2020 года, по предварительной оценке, составил $7,3 млрд, что на 21,5% меньше, чем в январе 2019 года ($9,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

В комментарии ЦБ отмечается, что такой результат сложился почти полностью за счет увеличения внешних активов и снижения иностранных обязательств банков при незначительных по величине сбалансированных финансовых потоках прочих секторов.

Резервные активы увеличились в январе 2020 года на $7,1 млрд в основном вследствие операций по приобретению валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

По итогам 2019 года ЦБ ранее оценил чистый отток капитала в размере $26,7 млрд. Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ на 2020 год (при средней цене нефти $55 за баррель), он ожидается на уровне $15 млрд.