Снижение прогноза цены на газ сократило резерв "Газпрома" на 100 млрд руб.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" заложил в бюджет компании на 2020 год экспортную цену газа в $200 за тысячу кубических метров, но уже на 1 февраля прогноз цены был снижен до $175-185 за тысячу кубометров, что сократило созданный под нивелирование негативной внешней конъюнктуры резерв с 676,5 млрд рублей до 576,5 млрд рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в ходе Дня инвестора.

По его словам, компания делала стресс-тест на неблагоприятные внешние условия, и при стресс-тесте денежные потоки уходили в "минусовую зону", поэтому был заложен резерв на возможное изменение внешней конъюнктуры в 676,5 млрд рублей - "и цены, и объемы, и все, что могло бы быть".

Как сообщила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, по состоянию на 1 февраля компания сделала стандартные прогнозы, и уже по их итогам прогноз экспортной цены на 2020 год составлял $175-185 за тыс. кубометров.

"Сегодня говорить, какая будет цена (по итогам года - ИФ) - неправильно. Надо посмотреть итоги первого квартала - мы поймем, что происходило с погодным фактором. В отдельные года мы видели - например, в 2017 году - что пики холодов были сдвинуты с января на февраль и даже на начало марта, и по отдельным нашим трубопроводам мы также достигли пика поставок в Европу", - сказала она.

Кроме того, заметила Бурмистрова, будет понятно, какие останутся запасы газа в европейских газохранилищах, которые были заполнены под завязку на ожиданиях прерывания транзита российского газа через Украину, а теперь идет "интенсивный отбор".

Также нужно понять, куда уйдут грузы со сжиженным природным газом (СПГ), по которым "Китай частично объявляет форс-мажор (из-за коронавируса и отказывается от закупок - ИФ)".

"Мы смотрим, как идут эти грузы, куда. И, конечно, это не может не сказаться на ценовом факторе", - добавила она, подчеркнув, что портфельная структура цен "Газпрома" включает как хабовые, так и нефтяные привязки, что дает возможность нивелировать динамику цен и менять стратегию.

Садыгов в свою очередь отметил, что при формировании бюджета компании на 2020 год закладывалась цена в $200 за тыс. кубометров и на февраль, с учетом уже новых прогнозов цены в $175-185 за тыс. кубометров "получилось снижение резервного фонда лишь на 100 млрд рублей - до 576,5 млрд рублей". "Вот так ежемесячно будет утверждаться платежный баланс. Не думаю, что это серьезно будет влиять в ближайшее время", - сказал СFO "Газпрома".

Он сказал также, что в стресс-тест закладывалось влияние не столько объемов поставок, сколько цены и курс рубля. "Объемы у нас определены - снижение закладывали не более 10%. Но бОльшую роль играют ценовые параметры и курс", - сказал Садыгов. В свою очередь Бурмистрова заметила, что основная часть долгосрочных контрактов "Газпрома" подписана с условием take-or-pay, поэтому ниже этих объемов компания не закладывает, поскольку все равно получает по ним деньги.

На данный момент цена газа на главной спотовой площадке Европы - голландской TTF - уже опустилась до $100 за тысячу кубометров. А средние цены на 2020 год (средневзвешенное значение спотовых цен с начала года и форвардов до конца) составляют $119 за тыс. кубометров, средняя цена в 2019 году составила $203 за тыс. куб. м.