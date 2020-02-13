Частные акционеры "Шереметьево" подали заявку на выкуп госпакета аэропорта

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Шереметьево холдинг", контролирующее АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), подало заявку в Росимущество на исполнение опциона по выкупу госпакета, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

У "Шереметьево холдинг" 66,1% акций МАШ, сама компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимуществу принадлежат 30,46% аэропорта, небольшими пакетами владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

По данным издания, частные акционеры предлагают цену выкупа госпакета в соответствии с акционерным соглашением Росимущества и "Шереметьево холдинг": это оценка на момент консолидации активов аэропорта (публично не называлась) плюс 35%.

Консолидация активов "Шереметьево" началась в 2015 г. по указу президента и завершилась в 2017 г. До нее аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а "Шереметьево холдинг" владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом, парковками и др.

При консолидации частная компания получила в "Шереметьево" контрольный пакет, так как обязалась построить в нем новые объекты, в том числе пассажирский терминал B, подземные тоннели под аэродромом, новый грузовой терминал и топливо-заправочный комплекс. "Шереметьево холдинг" по акционерному соглашению имеет право на call-опцион на выкуп госпакета, Росимущество - put-опцион на продаже госпакета частному акционеру.

Заявку будут рассматривать также Минтранс и Минэкономразвития, а окончательную стоимость выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик, пишут "Ведомости". "Шереметьево холдинг", согласно акционерному соглашению, может с этой оценкой не согласиться и отказаться от выкупа, добавляет один из собеседников. Тогда госпакет может быть выставлен на открытый аукцион.

В апреле прошлого года Пономаренко, возглавляющий совет директоров МАШ, заявлял в интервью Reuters , что он и его партнеры задумались о продаже 30% аэропорта, а вырученные средства хотят использовать для выкупа госпакета. "Если мы найдем покупателя на 30%, то у нас есть возможность реализовать call-опцион", - говорил бизнесмен. Покупателем, по его словам, может стать стратегический или финансовый инвестор, скорее всего, иностранный.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания - "Аэрофлот". В 2019 г. обслужил 49,9 млн человек (+10%), в 2020 г. ждет пассажиропоток на уровне 52 млн человек (+4%).