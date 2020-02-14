Tesla разместила акции с рекордным для компании дисконтом к рынку

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla провел вторичное размещение акций, разместив по подписке бумаги на сумму порядка $2,01 млрд.

Цена размещения акций Tesla составила $767, что на 4,6% ниже стоимости бумаг компании на закрытие рынка в четверг, составившей $804.

Таким образом, Tesla разместила акции с максимальным дисконтом к рынку за 10 лет своего существования в качестве публичной компании, сообщает агентство Bloomberg. Дисконт был в 10 раз выше, чем в ходе предыдущего размещения акций Tesla в мае 2019 года и в пять раз выше среднего показателя семи предыдущих размещений.

Гендиректор Tesla Илон Маск, который в январе говорил, что не видит смысла в привлечении средств компанией, приобрел акции на $10 млн в рамках вторичного размещения.

Акции Tesla подорожали на 0,3% на торгах в пятницу - до $806,5. Их стоимость взлетела на 92,7% с начала 2020 года.