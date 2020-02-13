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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Tesla разместит акции на $2 млрд

Илон Маск купит бумаги на сумму до $10 млн

Tesla разместит акции на $2 млрд
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. сообщил, что планирует разместить по подписке новые акции на сумму около $2 млрд.

Гендиректор компании Илон Маск купит бумаги на сумму до $10 млн, член совета директоров компании Ларри Эллисон - еще на $1 млн.

Андеррайтеры размещения Goldman Sachs и Morgan Stanley имеют опцион на покупку акций на $300 млн.

Вырученные деньги компания направит на улучшение балансовых показателей и общекорпоративные нужды.

Tesla планирует капзатраты в 2020 году в объеме $3,5 млрд. По итогам прошлого года их размер составил $1,33 млрд по сравнению с запланированными $2,6 млрд.

Котировки акций Tesla падают на 4,8% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась на 19%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 23%.

Tesla Илон Маск США Ларри Эллисон Goldman Sachs Morgan Stanley

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