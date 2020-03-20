Tesla остановит производство электромобилей в США из-за коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о планах приостановить работу завода компании в городе Фримонт, штат Калифония под давлением местных властей, обеспокоенных темпами распространения коронавируса.

В начале этой недели власти сразу шести округов области залива Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили режим укрытия на местах (shelter-in-place), который предусматривает запрет на работу всех предприятий, не являющихся жизненно важными. Эта мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Производство на заводе Tesla будет остановлено 23 марта к концу дня, что позволит компании "завершить работу надлежащим образом", говорится в сообщении Tesla. При этом завод продолжит выполнять "базовые операции" в соответствии с указаниями властей.

Кроме того, компания прекратит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке. Между тем ее предприятие Gigafactory в Неваде, а также сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей продолжат функционировать.

Акции Tesla в ходе дополнительных торгов в четверг подешевели на 7,86%.