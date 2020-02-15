Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:38

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС

США объявили о повышении до 15% пошлин на самолеты из ЕС
Пассажирский самолет Airbus A330-300
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с 18 марта 2020 года повышают с 10% до 15% пошлины на импортируемые из стран Евросоюза самолеты в соответствии с решением Всемирной торговой организации (ВТО), сообщается на сайте Торгового представительства США (USTR).

"Под руководством президента (США Дональда - ИФ) Трампа 2 октября 2019 года Соединенные Штаты выиграли крупнейшую награду в истории ВТО, когда им было разрешено принять контрмеры в отношении товаров на сумму 7,5 миллиарда долларов США после победы в деле о недобросовестной торговой практике против Европейского Союза, Франции, Германии, Испании и Великобритании", - говорится в сообщении USTR.

Речь идет о решении ВТО от 2 октября, согласно которому организация официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. 14 октября оно было одобрено членами ВТО на специальном заседании.

До этого в мае 2018 года ВТО пришла к заключению, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту - Boeing.

При этом Евросоюз, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в незаконном субсидировании Boeing. Этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее организация признала незаконными субсидии Соединенных Штатов для Boeing.

США ЕС Boeing Airbus

Новости по теме

Новости

Х5 могла провести реструктуризацию без ухода от налогов, но не сделала этого. Обобщение

Tesla разместила акции с рекордным для компании дисконтом к рынку

Brent завершила неделю максимальным ростом с сентября

Генпрокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов

Совет директоров "Вымпелкома" возглавит CEO холдинга VEON Каан Терзиоглу

Белоруссия отказалась платить премии российским нефтяным компаниям

"Газпром" подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Tesla разместит акции на $2 млрд

Tesla разместит акции на $2 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');