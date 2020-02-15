США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США решили выделить до $1 млрд на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов, заявил в субботу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о мерах, которые помогут снизить энергозависимость Европы от РФ.

В свою очередь, представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в твиттере, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

Кроме того, как сообщалось, Помпео в ходе своего выступления призвал не верить заверениям РФ о том, что газопровод "Северный поток 2" - чисто экономический проект.

Инициатива трех морей объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы. Страны-участницы имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.